Calciomercato.it - Napoli-Garnacho, fissato l’incontro: doppio intreccio con il Manchester United

Gli azzurri non mollano la presa sull’attaccante argentino: previsto un vertice con i dirigenti della società inglese Ilprova ad affondare il colpo su Alejandro. È l’argentino delil prescelto da Antonio Conte per sostituire Kvaratskhelia, approdato la scorsa settimana al Paris Saint-Germain.con il(LaPresse) – Calciomercato.itOperazione non semplice perché dall’Inghilterra sparano alto: la valutazione va ben oltre i 50 milioni di euro cui è disposto ad arrivare la società partenopea che non vuole però mollare la presa. Così, come raccontato da ‘Sky’, domani è in programma un vertice a Milano per provare ad avvicinare le parti. Summit dunque in Italia con i dirigenti dei Red Devils approdati nel nostro paese non soltanto per la trattativa per l’esterno con passaporto spagnolo.