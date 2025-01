Ilnapolista.it - Napoli, Distanza di 10 milioni con lo United per Garnacho (Sky)

Gli ultimi aggiornamenti dall’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio per l’affareal:Incontro doveva esserci. E incontro è stato. La trattativa tra ile il Manchesterperentra definitivamente nel vivo.I due club si sono incontrati oggi, martedì 21 gennaio, alle ore 12:00 per il talento argentino, classe 2004. I Red Devils hanno abbassato le pretese: sono scesi dai 75iniziali a circa 65 (che siano anche 55+10 di bonus o 60+5).Nonostante il, ad ora, sia fermo intorno ai 50-55di euro latra le parti si è assottigliata. La sensazione è che l’operazione possa chiudersi qualora il club azzurro raggiungerà i 60.Chiaramente, per questo investimento, serve il via libera del presidente De Laurentiis: l’incontro odierno, però, ha permesso aldi avvicinarsi a