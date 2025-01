Lettera43.it - Musk, il saluto romano e le presunte simpatie naziste della famiglia

Saranno anche «trucchi sporchi» e obsoleti, come ha detto lui, ma quel braccio teso alzato dopo aver battuto la mano sul petto per mezzo mondo è stato un gesto inequivocabile: Elonsul palcoCapital One Arena di Washington in occasione dell’Inauguration Day di Donald Trump si è esibito in une nazista in piena regola.BREAKING: Elondoes Hitler salute at Trump celebration. pic.twitter.com/tY7diGC1DH— Democratic Wins Media (@DemocraticWins) January 20, 2025Visto il vespaio scatenato, il miliardario è passato al contrattacco: «Francamente, hanno bisogno di trucchi sporchi migliori», ha scritto sul suo X ripescando un vecchio tweet, «L’attacco “tutti sono Hitler” è così logoro».Frankly, they need better dirty tricks.The “everyone is Hitler” attack is sooo tired https://t.