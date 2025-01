Musica | il produttore Mario Conte firma la colonna sonora originale del film The Opera!

Leggi su Ildenaro.it

È una immersione senza soluzione di continuità, un viaggio tra laclassica, l’e laelettronica più rarefatta, lata dal musicista,e ricercatore nel campo dellaelettronica,, per The! Arie per un’eclissi, ildi Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme, distribuito da Warner Music Italia (clicca qui per ascoltare l’album).Nelle sale da oggi, la pellicola – una produzione complessa, ardita ed estremamente attuale, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Special Screening e al Teatro alla Scala di Milano – è un’l che racconta il mito di Orfeo ed Euridice nella nostramporaneità. Ad interpretarla un cast internazionale, composto da Valentino Buzza, Mariam Battistelli, Vincent Cassel, Fanny Ardant, Caterina Murino, Erwin Schrott, Rossy De Palma, Angela Finocchiaro, Linda Gennari, Charlotte Gentile, Sergio Bernal.