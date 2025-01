Oasport.it - MotoGP, Tardozzi sulla rivalità tra Bagnaia e Marquez: “Se sarà necessario, prenderemo delle decisioni”

Nella giornata di ieri si è svolta a Madonna di Campiglio la presentazione ufficiale del team factory Ducati che prenderà parte al Mondiale2025. La casa di Borgo Panigale può contare su una coppia stellare, composta da due pluricampioni iridati come Francescoe Marc, quindi l’unico obiettivoquello di conquistare un altro titolo nella classe regina del Motomondiale.“Sono davvero orgoglioso che Marc abbia deciso di venire in Ducati. Dopo il grave problema al braccio, la sua scelta è stata quella di venire con noi, e la Ducati è stata la squadra scelta per provare a vincere di nuovo il Campionato del Mondo. È un motivo di orgoglio e significa che abbiamo lavorato molto bene. Siamo anche orgogliosi della scelta fatta nel 2018, quando abbiamo puntato su un pilota giovane che non aveva ancora vinto una gara e siamo riusciti a portarlo a fare quello che ha fatto Pecco“, spiega Davide