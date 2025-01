Ilgiorno.it - Mortara, aggressioni e botte nel piazzale della stazione: tre feriti in poche ore

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 21 gennaio 2025 - Serata e nottata di liti enelferroviaria di. Due diversi episodi violenti sono infatti avvenuti nella stessa piazza a distanza diore. Nel primo caso ambulanza e carabinieri sono intervenuti poco dopo le 21.30 di ieri, lunedì 20 gennaio, per una lite che avrebbe coinvolto più persone. Due uomini di 33 e 27 anni, entrambi originari del Ghana, sono stati trasportati con l'ambulanza in codice verde all'Ospedale Civile di Vigevano, per conseguenze lievi. Hanno riferito di essersi scontrati con un gruppo di magrebini, forse marocchini, che si erano poi allontanati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I motivilite restano al momento ignoti come le identità degli altri coinvolti. Scenario quasi identico si è ripresentato poco dopo mezzanotte e mezza, quando è stato soccorso un altro 27enne, di nazionalità peruviana, colpito con una bottigliata, trasportato anche lui con l'ambulanza in codice verde all'Ospedale Civile di Vigevano, senza conseguenze particolarmente gravi.