Monzese ed ex azzurro. Barzaghi presidente della Fidal lombarda

Luca, 56 anni,, ex atleta nella maratona e corsa campestre (7 presenze in Nazionale), è ildel Comitato RegionaleLombardia per il quadriennio 2024-2028. L’Assemblea Regionale Elettiva svoltasi a Carugate ha visto la partecipazione dei rappresentanti di 249 società aventi diritti di voto con il 72,2% del potere di voto complessivo:, vicevicario nell’ultimo quadriennio dopo aver ricoperto il ruolo di “vice” anche nella seconda parte del quadriennio precedente e unico candidato al ruolo dinell’assemblea odierna, ha ricevuto 8559 voti pari al 95,3% dei voti validi espressi. G.L.