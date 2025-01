Sport.quotidiano.net - Modena, niente rivoluzioni. Attenzione alle occasioni

di Alessandro TronconeA ciò che vi abbiamo raccontato, intornointenzioni di mercato del, è arrivato anche il timbro dello stesso Carlo Rivetti. I canarini nulla faranno, sia in entrata che in uscita, a meno che non si verifichino situazioni tali per cui si dovrà mettere mano al portafoglio per sostituire un partente scontento. Per ora, così non è: "Non c’è la necessità di accelerare sul mercato – ha affermato il presidente – a meno di cambiamenti epocali, non previsti dei cambi nel nostro roster. Non si sono manifestate richieste nemmeno in uscita, quindi per ora restiamo così". Sin da inizio mercato, la volontà delè stata abbastanza chiara: recuperare fisicamente tutti i giocatori infortunati, mettergli minuti nelle gambe e puntare sulla rosa a disposizione con decisione, provando a tenere tutti sul pezzo almeno fino a giugno.