Moda, in Campania ci si lascia ancora ispirare dalla vetrina

Leggi su Ildenaro.it

Quattro dieci su fanno acquisti una volta al mese, uno su due identifica nelle vetrine il canale di ispirazione del proprio modo di apparire, uno su tre considera i social, in particolare Instagram, come un luogo in cui esprimere la propria identità. Questi i risultati, relativi alla, del primo Osservatorioe Generazioni “Fashion and Identity – Vestirsi senza infrastrutture”, l’indagine promossa da McArthurGlen La Reggia Designer Outlet e realizzata in collaborazione con BVA Doxa per capire le abitudini di Millennial e Generazione Z “Abbiamo voluto approfondire anche a livello regionale – ha affermato Federica Faggi, Center Manager de La Reggia Designer Outlet di McArthurGlen, nel corso della conferenza stampa condotta da Veronica Maya – le dinamiche ei comportamenti dei nostri consumatori.