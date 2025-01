Mistermovie.it - Mister Movie | Mena Massoud parla del possibile sequel di “Aladdin” mentre promuove “Wish You Were Here”

Con l’uscita di Mufasa: Il Re Leone, Disney continua a portare i suoi classici animati sul grande schermo in nuove vesti, dai reboot live-action aie spin-off. Uno dei più grandi successi recenti è stato il live-action didel 2019, con Will Smith nel ruolo del Genio eche ha interpretato l’iconico protagonista. Ora,il suo nuovo film romantico diretto da Julia Stiles,Yousi lascia andare a riflessioni sulfuturo della saga di.Il ritorno di “”:è pronto per ilclass="wp-block-heading">si è dichiarato completamente pronto per un eventualelive-action di. L’attore, che ha interpretato il protagonista nel film di Guy Ritchie, ha confessato che l’idea di un seguito è sempre stata discussa e che l’intenzione di portare avanti la storia, magari cone Jasmine più adulti e con figli, non è del tutto lontana.