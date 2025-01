Mistermovie.it - Mister Movie | Josh Gad e il mancato ruolo in Avatar: Un “Puffo” fuori posto

Leggi su Mistermovie.it

Gad, noto per la sua comicità e il suo talento musicale, ha rivelato un aneddoto esilarante sulla sua mancata partecipazione al film epicodi James Cameron. Nell’autobiografia In Gad We Trust, l’attore racconta di essere arrivato vicino ad ottenere un, ma di essere stato scartato per un motivo che non si aspettava: il suo aspetto “blu”.Un’Audizione Straordinaria e l’Incontro con Cameronclass="wp-block-heading">Nel 2006, mentre interpretava unnel musical di Broadway The 25th Annual Putnam County Spelling Bee, Gad riuscì a ottenere un provino per. Nonostante l’impegno contrattuale, riuscì a convincere il produttore David Stone a lasciarlo partecipare alle audizioni per il cinema e la TV, una scelta che gli avrebbe potuto cambiare la carriera.Gad racconta che, dopo aver inviato un video di audizione, ricevette una chiamata personale da James Cameron che lo invitava a Los Angeles per un’ulteriore prova.