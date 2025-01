Mistermovie.it - Mister Movie | Fan durante la proiezione di Mission Impossible 8: “Ho quasi avuto un infarto”

Il regista Christopher McQuarrie ha recentemente rivelato la reazione di uno spettatoreunapreliminare di— The Final Reckoning, l’ottavo capitolo della celebre saga con Tom Cruise. Conosciuto per le sue spettacolari sequenze d’azione, il franchise sembra pronto a superare ogni limite, tanto che un membro del pubblico ha descritto l’esperienza come “un”.Una reazione che conferma il successoun’intervista con Empire, McQuarrie ha raccontato di unaprivata dove un partecipante, visibilmente scosso, ha detto: “Stavo soffocando per tutta la sequenza. Houn”. Per il regista, questo commento rappresenta una conferma del lavoro svolto per creare un thriller mozzafiato. Sebbene McQuarrie non abbia svelato a quale scena si riferisse, le immagini del trailer promettono momenti memorabili, tra cui Tom Cruise appeso a un biplano e una sequenza subacquea incredibilmente tesa che ha messo alla prova persino il coraggioso attore.