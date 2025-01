Mistermovie.it - Mister Movie | Avatar 3: Fuoco e cenere– Nuovi dettagli sul prossimo capitolo di James Cameron

L’attesa per il terzodella saga diè sempre più fervente., celebre regista della serie, ha recentemente condiviso aggiornamenti interessanti sulla produzione di: Fire and Ash, rivelandosulla durata del film e sulle innovazioni che hanno reso il processo creativo più fluido rispetto ai precedenti episodi.Un’altra epica avventura: durata e progressi tecnologiciclass="wp-block-heading">Il regista ha annunciato che il nuovodurerà tre ore e 12 minuti, esattamente come il suo predecessore,: La via dell’acqua. Questo dato non sorprende, dato lo stile narrativo di, che predilige racconti ricchi die con un grande respiro emotivo. Durante un’intervista con Empire Magazine,ha sottolineato come il processo produttivo sia stato notevolmente migliorato grazie alle tecnologie avanzate, spiegando:“Siamo molto più avanti rispetto al secondo film, con il doppio delle riprese completate a questo punto.