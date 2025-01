Ilgiorno.it - Milano Lambrate, riempe di calci una donna per rubarle lo smartphone: arrestato rapinatore seriale. Aveva picchiato molti altri viaggiatori

– Stava prendendo aunaper rapinarla del telefono quando è stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria, intervenuti dopo aver assistito alla scena. È successo domenica scorsa alla stazione di: in manette è finito un uomo di 42 anni di origini nigeriane. La vittima, una viaggiatrice che stava aspettando il treno sulla banchina, è stata trasportata all’ospedale San Raffaele. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, non era la prima volta che il nigeriano usava questa violenza: nelle ore precedenti avrebbe aggredito ancheallo stesso modo. Sempre domenica, la polizia haanche un sedicenne per furto aggravato. Il ragazzorubato uno zaino a bordo di un treno in partenza ma per sua sfortuna un pendolarenotato il gesto e chiamato il personale di sicurezza del gruppo Ferrovie dello Stato, che a sua volta ha allertato i poliziotti.