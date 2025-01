Gamberorosso.it - Milano dice addio al Trottoir. Il Comune preferisce i mondeghili dell'ennesima trattoria

Sono gli ultimi giorni per il, lo storico locale in piazza XXIV Maggio che il 30 gennaio chiuderà (ve lo avevamo anticipato qui) per far posto all’di cui forsenon sentiva il bisogno. Il bando deldiper l’assegnazione in concessione d’uso’ex casello daziario “ubicato in piazza XXIV Maggio n.1 lato Est”, che è stato espletato assieme alle altre due strutture simili in piazza Cinque Giornate, è stato vinto dalla Taboga Sas di Cesare Eugeno Dente, già titolare’Osteria del Binari in via Tortona. La Taboga ha vinto grazie al più alto punteggio di offerta tecnica (52) visto che la sua offerta economica, pari a 97mila euro di canone annuo, è stata inferiore a quella dei tre concorrenti che si sono classificati alle sue spalle, la JDG (101mila), la Il Magenta Srl (100mila) e la Cafè G Srl (100mila).