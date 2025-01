Tvplay.it - Milan, il fallimento del mercato di Ibra: altro addio dopo sei mesi

Dopo solo sei mesi sono già due i calciatori pronti a lasciare il: dopo l’addio di Fonsecaper le scelte estive?Quando suonò il rintocco dell’ultimo giorno didella sessione estiva, tifosi e dirigenti delsi sarebbero aspettati certamente una situazione totalmente diversa. E invece, nonostante alcune buone prestazioni, e un un trofeo messo in bacheca, la situazione attuale delè più da bicchiere mezzo vuoto che mezzo pieno., ildeldi(ANSA) TvPlay.itIn Champions League la qualificazione è alla portata, ma a preoccupare è il campionato. Perse fin da subito le velleità di lotta al vertice, anche la qualificazione Champions al momento pare lontana. Gli 8 punti di distacco non sono tantissimi, ma le 4 dirette concorrenti che separano i rossoneri dall’ultimo slot utile per la prossima edizione della principale coppa continentale, potrebbero essere un problema.