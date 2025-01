Tvplay.it - Milan, altro infortunio e tegola per Conceicao: suona l’allarme

Tengono banco le ultime indiscrezioni su un nuovoin casa. Dopo l’ultima seduta di allenamento, infatti,sarà costretto a rinunciare a un titolare in vista della sfida di Champions League contro il GironaBrutte notizie dall’infermeria delin vista della 7^ giornata di Champions League contro il Girona.dovrà fare i conti con l’di Pulisic, il quale non ha ancora recuperato e salterà la sfida contro il club spagnolo.e doccia gelata, soprattutto dopo l’ottimismo delle scorse ore. L’esterno offensivo americano potrebbe tornare in campo in occasione del 22° turno di campionato contro il Parma. Piccolo allarme, ma trapela sostanziale ottimismo per i tempi di recupero.per(ANSA foto) TvPlay.