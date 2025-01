Lanazione.it - Metrotram da Prato a Campi Bisenzio, sogno da mezzo miliardo di euro. Giani ottimista: 'Si parte’

Firenze, 21 gennaio 2025 – Inizia a prendere forma il progetto per ilche dovrà collegarea Firenze, ma nella sostanza i finanziamenti e i tempi restano un'incognita. La Regione Toscana, come promesso già la scorsa primavera dal presidente Eugenio, ha depositato al ministero dei Trasporti il progetto per accedere al bando specifico in scadenza il 31 gennaio. E per massimizzare le chance di successo ha scorporato un primo lotto che partendo dalla stazione diCentrale giunge fino aall'altezza di villa Montalvo. Costo dell'operazione: poco meno di 500 milioni. Se i soldi arriveranno velocemente la speranza sarebbe di arrivare entro il 2030 ad avere ilin funzione. Diversamente servirà un piano alternativo.spinge sull'ottimismo: "Ci siamo, partiamo - dichiara il governatore - ilporterà il trasporto pubblico su ferro nella Piana fiorentina perché, una volta realizzato anche il secondo lotto, giungerà fino a Peretola per connettersi con la linea 2 della tramvia di Firenze.