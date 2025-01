Impresaitaliana.net - Mercato auto europeo in crisi, nel 2024 3 milioni di veicoli in meno rispetto al 2019

Nonostante un dicembre positivo con un +4,1% ildell’chiude in modo nettamente negativo l’anno appena passato«Nell’ultimo mese dell’anno ildell’torna ad avere segno positivo (+4,1%), portando l’interoa superare, come previsto, i 12,9di immatricolazioni, con volumi in rialzo di appena lo 0,9%al 2023».E’ ottimista il presidente di Anfia, Roberto Vavassori, nonostante trediperse in 5 anni. Il 2025 sarà un anno particolare per il settore dell’, si ricorda il tavolomotiveconvocato a fine mese dalla Presidente von der Leyen. Anfia chiede un piano strutturaleper la transizione del settore oltre a misure straordinarie per supportare le imprese ed ildella mobilità a zero emissioni ed alla riforma dei target di CO2.