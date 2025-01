Juventusnews24.com - Mbangula confermato titolare? Ufficiale la scelta di Thiago Motta per Club Brugge-Juve: ecco la decisione per la trasferta di Champions

di RedazionentusNews24? Laper: è arrivata ladi. Le formazioni ufficialiSono ufficiali le formazioni di, match valido per la settima giornata dellaLeague 2024-2025. I bianconeri sono ospiti della formazione belga per consolidare un posto ai playoff e puntare le prime otto posizioni valide per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.Dopo l'ottima prestazione col Milan,conferma: l'esterno belga saràsulla trequarti ed agirà sulla fascia sinistra.