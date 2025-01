Lanazione.it - ’Matteotti’ con Ottavia Piccolo. Il teatro Animosi apre a ’Contemporanea’

con ’Matteotti, anatomia di un fascismo’ inaugurala rassegna dedicata alla nuova scena teatrale. Giovedì alle 21 al(matinée per le scuole medie superiori alle ) sarà in scena lo spettacolo sul celebre delitto. Su un testo di Stefano Massini e musiche di Enrico Fink, eseguite dal vivo da I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, con Massimiliano Dragoni hummer dulcimer, percussioni, Luca Roccia Baldini basso, Massimo Ferri chitarra, mandolino, Gianni Micheli clarinetto basso, Mariel Tahiraj violino; Enrico Fink flauto. Lo spettacolo, voluto dal Comune e dalla Fondazione toscana spettacolo, con la regia di Sandra Mangini, ripercorre l’ascesa e l’affermazione di quel fenomeno eversivo che Matteotti seppe comprendere, fin dall’inizio, in tutta la sua estrema gravità, a differenza di molti che non videro o non vollero vedere.