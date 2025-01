Glieroidelcalcio.com - Massimo Bonini: “Platini era un’enciclopedia del calcio”

Le parole disue sulla Juventusè stato uno dei protagonisti della Juventus di Trapattoni negli anni ’80. Oggi è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco alcuni estratti:SU: “Il più fenomenale campione con cui ho giocato. Eradel, di un’intelligenza spaventosa: aveva tutta la partita in testa. Era un 10, ma segnava come un centravanti, avrebbe potuto giocare anche libero. Una soddisfazione però me la toglievo. Giocavamo spesso a tennis: ero più bravo io. Michel non aveva grande stile, era un pallettaro. Vincevo 6-1 o 6-2 il primo set, poi lui cominciava a darci dentro con le smorzate e i colpi a effetto e io mi innervosivo. Lui ghignava e rimontava.Quando veniva a farci visita Gianni Agnelli, il Trap radunava la squadra e andavamo tutti sul pratone ad aspettare che l’elicottero atterrasse.