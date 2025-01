Iodonna.it - Marco va in cerca di un presunto militare russo che si nasconde tra le montagne, ma le sue tracce si perdono gettando nel panico il gruppo di sopravvissuti

La puntata di martedì scorso della serie Black Out 2 – Le verità nascoste con Alessandro Preziosi, nei panni di un broker e potenziale assassino, ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo quasi 3 milioni di telespettatori. Non è la partenza super di due anni fa (i telespettatori erano poco più di 4 milioni), ma la fiction mistery e thriller con protagonista un gruppo di persone bloccate in un albergo tra le nevi del Trentino tiene col fiato sospeso. Stasera alle 21.30 su Rai 1 proseguono le loro avventure. “Black Out 2”, la clip della serie tv X Leggi anche › Su Rai 1 comincia “Black Out 2 – Le verità nascoste”: Giovanni è innamorato di Claudia ed è pronto al riscatto Dopo l’arrivo dei soccorsi sembrava che il ritorno a casa fosse assicurato per i malcapitati dell’hotel Cima Paradisi, nella Valle del Vanoi.