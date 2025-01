Mamma è morta Terribile lutto per il più divertente volto della tv italiana

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un grande dolore ha colpito la famiglia dell’attore italiano, noto per la sua simpatia ma anche la sua grande bravura al cinema. È venuta a mancare la madre, Maria Assunta Cerami, all’età di 91 anni. La triste notizia è stata diffusa dal sito Laprovinciaunicatv.it, che ha anche riportato il necrologio affisso nella sua città d’origine, Olginate, un piccolo comune in provincia di Lecco. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo non solo nella famiglia, ma anche tra i cittadini, che ricordano la signora Cerami con affetto. Maria Assunta Cerami aveva ispirato anche la produzione dell’ultimo film da regista dell’attore italiano, Cento Domeniche, realizzato proprio a Olginate. Leggi anche: Italia in, se ne va una donna speciale: “Addio, Claudia”per Antonio Albanese,la madre Maria AssuntaI necrologi sono stati pubblicati oggi nel paese, e la camera ardente è stata allestita presso l’ospedale A.