Madre e figlia perseguitate dal vicino terribile

L’acquisto di quello splendido attico, che avrebbe dovuto essere il coronamento di un sogno, si è trasformato in un incubo per una coppia di coniugi riminesi. Dal giugno 2021, secondo le accuse, ildi casa – un uomo di 83 anni – avrebbe messo in atto una serie di comportamenti molesti e persecutori, tanto da portare le presunte vittime a presentare denuncia per stalking. L’origine di questa escalation sarebbe una disputa legata a una perdita d’acqua nell’appartamento appena acquistato dalla coppia. La proprietà, che era stata comprata dal figlio dell’anziano, aveva portato a un contenzioso civile e, da quel momento, il rapporto di vicinato si sarebbe deteriorato. L’83enne avrebbe preso di mira la moglie del nuovo proprietario, una donna di 49 anni, e sua23enne. Tra i comportamenti denunciati ci sarebbero stati appostamenti frequenti per insultarequando entravano o uscivano dallo stabile.