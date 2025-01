Ilrestodelcarlino.it - Lutto nel mondo dell’arte: morto Luca Beatrice

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 21 gennaio 2025 – È sempre stato molto presente nel panorama culturale cittadino, il critico d’arte torinese, presidente della Quadriennale di Roma, scomparso oggi. Specie negli ultimi mesi, impegnato nella realizzazione della grande mostra retrospettiva sui quadri diCarboni, in corso al Museo della Musica. Per realizzare questa complessa impresa la sua relazione con Bologna era diventata strettissima, grazie anche a Elastica, la società che lo rappresentava e per la quale ha curato l’esposizione. “, eri ‘Uno di noi’, così ti abbiamo citato spesso nelle nostre collaborazioni. Forse te lo abbiamo detto troppo poco - Buon viaggio, Amico”, scrivono sui social. Al ricordo si unisce ancheCarboni, che sulla sua pagina fb ha condiviso il post del Museo della Musica: “È con grande commozione che ci stringiamo attorno alla famiglia di, da sempre grande amico del Museo, nonché curatore della mostra Rio Ari OCarboni 40 anni tra musica e arte”.