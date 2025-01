Ilgiorno.it - L’università di Pavia e l’ordine di Lotario: “L’ateneo è nato 1.200 anni fa. Sfida aperta con Bologna”

– Un ordine perentorio che arrivava dal re: gli studenti di Milano, Como, Bergamo, Brescia, Novara, Vercelli, Asti, Genova e altre città dovevano accedere aper imparare dai maestri di letteratura e filosofia. Sono passati 12 secoli da quell’imposizione di, re d’Italia e futuro imperatore, che con un capitolare emanei campi di Corteolona, assegnava ail ruolo di “capitale” della cultura. Capitale della cultura con un respiro internazionale per la mobilità e la geografia dell’825. A 1.200di distanza,ha voluto riprendere quella vocazione a guardare oltre i confini del comune e lo ha fatto con una cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico che guardava con un occhio al passato e con un occhio al futuro. “ha costituito la scuola di retorica per i funzionari del regno – ha detto il rettore Francesco Svelto nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico che si è tenuta al teatro Fraschini – e iniziato a fare diun centro di attrazione per gli studenti.