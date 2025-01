Nerdpool.it - Lost: la serie TV diventata un cult

Quando si parla diTV che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della televisione,è senza dubbio uno dei primi titoli che viene in mente. Creata da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber, questaha debuttato il 22 settembre 2004 sul network americano ABC, conquistando immediatamente un vasto pubblico e una critica entusiasta (ora disponibile su Netflix). La sua combinazione di mistero, dramma e fantascienza ha resoun fenomeno globale, trasformandolo in un vero e proprio.La trama: un enigma avvolto nel misteroAl centro dic’è il volo Oceanic 815, precipitato su un’isola apparentemente deserta. I sopravvissuti, un gruppo eterogeneo di personaggi, si trovano costretti a collaborare per sopravvivere in un ambiente ostile. Ma l’isola nasconde molti segreti: un misterioso “mostro di fumo”, una botola sotterranea e un’organizzazione chiamata Dharma Initiative sono solo alcune delle stranezze che i protagonisti devono affrontare.