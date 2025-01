Gamberorosso.it - “L'onda del vino naturale e dell'orange è al tramonto”. Intervista al sommelier Valerio Capriotti

Leggi su Gamberorosso.it

Nel suo percorso lavorativoha accumulato esperienze in grandi ristoranti e gastronomie d'autore, si è mosso nel mondo delcome nella formazione di sala. Oggi ha trovato la sua dimensione a Roma, da Enofficina, un'insegna di quartiere con cui costruire una proposta di misura, concreta. Una versione del lavoro in cantina e in sala con i piedi per terra, lontano da annunci roboanti ma più vicino a una quotidianità che è quella che tutti noi viviamo., Enofficina è un'enoteca di quartiere. Come ci si trova in questa dimensione?Facciamo in modo di far gioire i nostri ospiti, con una bella mescita, etichette buone e a un buon prezzo.Come selezionate i fornitori?Sono quasi tutte aziende che conosciamo da tempo con cui abbiamo rapporti diretti, abbiamo poche distribuzioni, anche per quanto riguarda i vini stranieri.