Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Monney fa il vuoto, Paris attardato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZA11.45 Il francese Allegre è quinto a 1”16 di ritardo:ha fatto davvero la differenza. Ora parte Franjo von Allmen, vincitore del superG di Wengen.11.43 Se la prende comoda Murisier che è settimo a 4”22 e non ha particolarmente spinto, specie nella seconda parte.11.42 Non brillantissimo Dominikche giunge sesto a 1”30 di ritardo: al momento è ultimo al traguardo.11.40 Davanti lo svizzero Alexis! 1”04 di vantaggio su Schieder per l’elvetico che ha fatto il. Tocca ora a Dominik.11.38 James Crawford a tre centesimi da Schieder! Il canadese ha perso nell’ultimo intermedio: era luce verde e aveva 28 centesimi di vantaggio al sesto intermedio.