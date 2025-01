Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2025 in DIRETTA: Brignone comanda la classifica davanti a Gut. Lotta serrata per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA PRIMA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.3011.27 Dopo metà gara l’azzurra ha un ritardo di 37 centesimi.11.27 Non finisce la gara Nina Astner che dopo metà gara aveva 14 centesimi di ritardo. Partita Ilaria Ghisalberti.11.26 All’attacco per Gray che però commette molti errori, perde quasi due secondi nell’ultimo settore e chiude a 3.2711.25 Platino chiude ventottesima a 2.81. L’italiana ha commesso un errore sul duro dove ha perso molta velocità e molto probabilmente sarà fuori dalla seconda manche11.25 L’azzurra ha un ritardo di 12 centesimi al primo intermedio che diventano 36 al secondo11.25 Escane chiude trentesima a 3.77. È già partita Elisa Platino.11.24 Ventiseiesima posizione per Luczak molto conservativa sul muro.