Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 16-11, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: gli azzurri tengono a distanza gli avversari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-11 BULZAMINI!!! Assist splendido di Bortoli, con Davide che si issa in cielo per poi schiacciare la palla in rete.16-11 PARISINI! Dai 6 metri non sbaglia il capitano, alla gara numero 102 con la maglia azzurra.35?- Difesa capolavoro dell’, con Bortoli che inoltre rientra in campo.15-11 Gol fortunoso di Solak e 2 minuti comminati a Bortoli per un fallo proprio sull’autore del gol.15-10 HELMEON! Primo gol di questiper l’esordiente azzurro.32?- Giro palla rapidissimo degli, che guadagnano il 7 metri con Bortoli.14-10 Solak mette a segno la cosiddetta girella con un gran gesto tecnico.SECONDO TEMPO18:39 Forse l’unica imperfezione del primo tempo è giunta proprio sul finale.dal ritmo incessante che ha messo alle corde la, giungendo anche sul +7.