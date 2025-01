Oasport.it - LIVE Djokovic-Alcaraz 4-6, 6-4, 1-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: il serbo pareggia i conti quasi da fermo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Sbaglia un rovescio lungoriga, sbagliando la scelta. Doveva stringere l’angolo.30-0 Altra prima vincente.15-0 Slice vincente anche per.1-0 Seconda spinta e comodo dritto.parte bene nel 3° set.A-40 Servizio slice e schiaffo al volo vincente a campo libero.40-40 Bene con la risposta stavolta.40-30 Contropiede out di.40-15 Fa viaggiare il braccio e la palla di dritto il.30-15 Impressionante scatto in avanti disulla smorzata e recupero vincente.30-0 Ace (3°).15-0 Prima slice vincente di, che serve nuovamente per primo.4-6, 6-4! E quindi, con l’ennesima risposta perfettamente impattata dal! Mettetevi comodi!0-40 Clamorosa risposta di rovescio all’incrocio di Nole, tre set point: che sport il tennis!0-30 SCIVOLAnel recupero del contropiede di dritto del, attenzione!0-15 Troppa foga per lo spagnolo dopo il servizio.