L'impatto di David Lynch nel mondo della bellezza: le campagne visionarie

Pochi giorni fa, ilha detto addio a. Regista visionario classe 1946, è stato (e sempre sarà) un pioniere dell’estetica cinematografica. Ma dietro capolavori come Twin Peaks e Mulholland Drive, ha avuto anche un impatto in un campo meno esplorato: il beauty. Con il suo sguardo onirico e la capacità di trasformare il quotidiano in straordinario,ha ridefinito non solo il cinema, ma anche lastessa. Le suepubblicitarie per ildel beauty sono state un’estensione naturale del suo universo visivo: enigmatiche, ricche di simbolismi e con una dose di inquieudine che le ha rese irripetibili.e il legame con laIl contributo dialdel beauty è legato alla sua capacità di esplorare l’estetica in tutte le sue forme.