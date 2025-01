Ilrestodelcarlino.it - "Liceo a corto di spazi, servono rassicurazioni dalla Provincia"

In pericolo le iscrizioni per il prossimo anno alLeopardi? I recenti problemi registrati in alcune aule del professionale Bonifazi, dove sono ospitate cinque classi delhanno riacceso la polemica. "Il fatto che permanga aperta una problematica come quella deglie delle aule – teme Andrea Marinelli (nella foto), capogruppo Partito democratico cittadino – potrebbe, infatti, spingere il dirigente a non accogliere nuove iscrizioni, riducendo il numero di sezioni o mettendo a rischio il futuro di qualche indirizzo. A oggi non ci sarebbero indicazioni per il nuovo anno e gli stessiattuali, oltre alle problematiche che già presentano, potrebbero non essere più disponibili visti i lavori pianificati sulla struttura del Bonifazi". Marinelli ricorda come la carenza diper ilLeopardi sia una vicenda scoppiata a settembre 2023, e da allora gli studenti hanno peregrinatoDad a soluzioni alternative quali prima i locali della scuola media, e ora quelli dell’Istituto Bonifazi.