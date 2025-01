Lanazione.it - “Le stelle del ring”: dodici incontri per la trentesima edizione

Arezzo, 21 gennaio 2025 –di kickboxing e di boxe per lade “Ledel”. Domenica 9 febbraio tornerà a rinnovarsi l’appuntamento con uno degli eventi italiani più attesi, partecipati e longevi dedicati agli sport di combattimento che, al centro polivalente di Subbiano, vedrà confrontarsi alcuni dei migliori professionisti del panorama nazionale e internazionale. L’evento sarà organizzato dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Subbiano e proporrà una grande festa che, al via dalle 17.00 con il “gong” del primo incontro, rappresenterà un’importante vetrina turistica per il territorio per la presenza di centinaia di atleti, tecnici e spettatori. Il cuore del galà sarà l’assegnazione di due titoli italiani WKN di kickboxing: a competere per la cintura tricolore sarà anche un atleta locale con Sebastian Vasilovici che, allenato da Nicola Sokol Jakini, combatterà nei -70 kg contro l’algerino Hodaifa Kalafate, poi a sfidarsi per il titolo nazionale nei -65kg saranno Davide Cavarra e Saimon Qushku.