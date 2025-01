Nuovasocieta.it - Le reazioni all’investitura di Trump. Scholz “Restiamo con la schiena dritta”. Schlein: “una brutta notizia per l’Europa”

Leggi su Nuovasocieta.it

Giorgia Meloni, la più moderata del fronte nero sostenuto da Musk, è la sola leader europea a presenziare alla cerimonia di investitura di Donald, 47° presidente degli Stati Uniti, in cui non è mai stata citata la parola Europa. Immediate le decisioni che, attraverso un ordine esecutivo presidenziale, confermano il suo taglio negazionista con il ritiro degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul clima. Vi è poi la grazia per presidenziale per gli assalitori di Capital Hill del 6 gennaio 2021 e forti restrizioni per i diritti delle minoranze e della comunità LGBT+, per rispristinare quella che sancisce come verità biologica, con l’eloquente frase “vi sono solo due sessi: maschi e femmine”. Centrale nei piani dila sicurezza con un attacco fortissimo ai migranti sui temi del diritto di asilo e di acquisizione della cittadinanza con la necessità di militarizzare ulteriormente il confine con il Messico.