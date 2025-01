Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 gennaio: la rassegna stampa

Leggi su Tg24.sky.it

A dominare le aperture odierne è Donald Trump che ha giurato a Capitol Hill ed è ufficialmente il 47esimo Presidente degli Stati Uniti d'America. Spazio anche per la questione legata all'Autonomia, con la Consulta che ha bocciato il referendum giudicandolo non ammissibile: sì invece ad altri 5 quesiti, dal lavoro alla cittadinanza. Per lo sport c'è il ritorno della Champions League e le vittorie di Sinner e Sonego agli Australian Open