Le 9 migliori Tintilia scelte dal Gambero Rosso con una new entry Tre Bicchieri

La Tintilia è l'unico vitigno autoctono del Molise, la seconda regione più piccola d'Italia, che in quasi 4500 chilometri quadrati condensa montagna, un'ampia fascia collinare e un breve tratto di costa. Qui, coltivata tra le province di Campobasso e Isernia (DOC dal 2011). dove ci sono confini labili che nel tempo hanno lasciato filtrare vitigni tra una regione e l'altra, come in tutte le zone di cerniera (basti pensare al montepulciano, al trebbiano, alla falanghina, al greco, ma soprattutto all'aglianico), la Tintilia ha il suo habitat naturale. É un vitigno che resiste bene al freddo, ma non è molto vigoroso e ha una produttività piuttosto bassa. L'uva, di colore nero-bluastro, ha una buona aromaticità e dà origine a un vino molto particolare, dal colore intenso e carico.