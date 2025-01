Ilgiorno.it - Lavori per la riduzione del rischio idrogeologico. Stanziati contributi per tredici milioni di euro

Dodiciper adeguare l’argine maestro in sponda sinistra del Po tra la località Paradiso (nel comune di Pieve Porto Morone) e la località Lambrinia (nel comune di Chignolo Po) e un milione per ladelin località Giarola Bassa di Menconico. I fondi per interventi a difesa del suolo e a contrasto delin Lombardia sono stati messi a disposizione dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (108,7), ai quali si somma un cofinanziamento della Regione (8,6). Venti, distribuiti in otto province, i comuni ai quali sono destinati. "Questo importante stanziamento – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi – ci consentirà di fare un ulteriore passo avanti in termini di messa in sicurezza con interventi che sia i sindaci, sia gli abitanti dei Comuni interessati, attendevano da tempo".