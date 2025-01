Movieplayer.it - Laura Dern augura Buon Compleanno a David Lynch: "Ti amerò e mi mancherai ogni giorno per il resto della vita"

Il commovente auguriomusa diarriva nelin cui il cineasta avrebbe compiuto 79 anni.ha pubblicato un sentito messaggio di auguri disu Instagram perquattro giorni dopo la notiziasua morte. ", bocconcino", ha scritto. "Tie miper ilmia". Da quando l'aveva scelta per Velluto Blu all'età di soli 17 anni,chiamava affettuosamente la sua musa "bocconcino". Nel 2019,e Kyle MacLachlan, ribattezzato affettuosamente "Kale" avevano avuto l'onore di consegnare al'Oscar onorario alla carriera. "I suoi soprannomi per noi sono rimasti poiché condividiamo il privilegio di aver lavorato con lui per tutta .