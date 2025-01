Lascia il Milan ma non per la Juve | Giuntoli ha perso un altro obiettivo

Leggi su Sportface.it

Ladi Cristianoperde un: il giocatore è pronto are il, ma non per approdare in bianconeroL’asseo-Torino, per la precisione quello tra, è stato molto caldo nelle ultime sessioni di mercato e ha avuto diversi capitoli. Dopo il passaggio di Kalulu in bianconero, nuove operazioni erano alla finestra già per gennaio. Inizialmente si era discusso di Danilo, in uscita dalla squadra dove per diversi anni ha fatto da capitano.Poi si è discusso soprattutto di Fikayo Tomori. Il centrale poteva essere il rinforzo ideale per la retroguardia piemontese, contando i diversi problemi derivanti dai gravi infortuni avuti in questa stagione, come quello di Bremer. Si cerca un difensore di discreta esperienza che possa guidare il reparto ma al tempo stesso ad un prezzo accessibile.