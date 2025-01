Sport.quotidiano.net - L’annuncio ufficiale. E arriva anche Skjellerup. Il danese ha firmato

La montagna ha partorito il topolino. Che poi topolino non è, visto che parliamo di un attaccante alto più di 1,90 che aggiunge un’ulteriore opzione offensiva al Sassuolo. Se ne parlava da un po’, in effetti, di un possibile affondo dei neroverdi – la montagna, appunto – che avrebbe garantito al Sassuolo un altro giocatore con cui cercare l’assalto al cielo. Come si parlava da un po’ di Francesco Palmieri e Giovanni Carnevali sulle tracce di Laurs, attaccante classe 2002 che ha finito il campionato svedese segnando 4 gol in 19 presenze dal Goteborg. Ebbene, il ‘danesone’ ieri era a Milano: prima al Mapei Sport Service di Castellanza, nel varesotto, poi a Milano, presso la sede della Master Group Sport, per firmare il contratto che lo lega ai neroverdi fino al 2029. Ufficialità in serata e foto di rito precedute da un post del Sassuolo che raffigurava una scatola di biscotti al burro – rigorosamente danesi – ad annunciare quanto si è saputo poco dopo, con buona pace dell’interesse manifestato a suo tempo dal Parma, ‘sorpassato’ proprio dai neroverdi.