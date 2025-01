Bergamonews.it - L’anno del Serpente, al Parco Olmi la festa per il Capodanno Cinese

Bergamo. Domenica 26 gennaio si celebra anche a Bergamo, nell’area delalla Malpensata, il: secondo la cultura del grande paese asiatico saràdel. Sarà unaattesa e partecipata, in un contesto addobbato con decine di lanterne rosse (il colore legato per antonomasia a questo evento). A tirare le fila della manizione, giunta alla quinta edizione, è l’Associazione Culturaledi Bergamo.Ilha una tradizione millenaria ed è l’appuntamento culturale più importante della Cina. Viene replicato in tutto il mondo per permettere ai cinesi in terra straniera di viverne l’essenza.“Non importa dove siamo – spiegano gli organizzatori -, questa ricorrenza è sempre e ovunque nel mondo un momento molto sentito che collega strettamente i nostri cuori con la madrepatria”.