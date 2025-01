Ilfattoquotidiano.it - Landini: “Salvini? Pensi a far funzionare i treni. Altro che Ponte sullo Stretto, quegli investimenti servono per la rete ferroviaria”

si ponga il problema di fare di fare il ministro dei Trasporti, non deve rispondere a me, né io a lui”. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio, a margine di una iniziativa della Flc-Cgil. “Da un certo punto di vista la rivolta sociale è una questione democratica, non è che noi facciamo sabotaggi o vogliamo sabotare qualcuno. La rivolta sociale – prosegue – significa che le persone attraverso la mobilitazione, lo sciopero, il voto democratico col referendum provano a cambiare le condizioni e noi siamo quelli che vogliono farmeglio i. Vorrei ricordare al ministro come al Paese che i lavoratori e le lavoratrici dei settori pubblici hanno più volte scioperato proprio per chiedere che venga fatta quella manutenzione preventiva, che vengano fattiper farmeglio tutti i servizi.