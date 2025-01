Linkiesta.it - La verità politica di Craxi resta nascosta anche a distanza di venticinque anni

dalla morte, Bettinoè ancora un personaggio della cronaca e non della storia. Le celebrazioni sono state sorprendentemente molte e in prevalenza indulgenti, ma sempre imbarazzate. C’è stata peraltro un’importante dichiarazione del presidente Sergio Mattarella, molto significativa se si pensa che inormai lontani fu uno dei ministri che si dimise contro un voto parlamentare sulla sua autorizzazione a procedere. Ma oggi Mattarella ha saputo distinguere il piano giudiziario da quello politico. È proprio ciò che ancora manca.Perché il punto essenziale non è la “riabilitazione” di. È smetterla con il far prevalere la questione giudiziaria, impedendo di fatto l’analisi dell’azionedel leader socialista. A molti fa ancora comodo nascondere dietro il paravento criminale temi scomodi come quello della vittoria storica della democrazia socialista sul Pci o il riconoscimento che ful’anticipatore della necessità delle riforme istituzionali.