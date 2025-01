Ilgiorno.it - La velina ’inviata’ da papà: "Mi ha iscritta al concorso. L’ho sgridato, ma ci provo"

Ha incantato l’Italia in pochissimi minuti con il suo talento per la danza, ma sa che il percorso è duro e appena iniziato: Sofia Derivi, ventenne di Cesano Maderno, è in piena corsa per ilorganizzato da Striscia la Notizia per diventare la prossimabionda. Le carte in regola le ha tutte: è apparsa in televisione su Canale 5, quasi all’improvviso, ha subito ottenuto il 77 per cento dei voti espressi dai telespettatori di tutta la penisola. Sulla sua bellezza non ci sono dubbi, ma basta osservare pochi secondi della sua prova di ballo per emozionarsi e tifare per lei. E pensare che l’avventura in televisione, per cimentarsi in questa prova, è nata con un litigio con il. La situazione non è esattamente quella che verrebbe spontaneo immaginare: non era lei a sgomitare per andare a tutti i costi in televisione alla ricerca di un momento di celebrità, è stato il genitore a iscriverla a sorpresa alla selezione senza dirle nulla.