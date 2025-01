Quotidiano.net - La stretta di mano di Barron Trump che cancella il sorriso a Biden. Ecco cosa gli ha detto

Washington, 21 gennaio 2025 – Un evento così importante come l’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti non poteva concludersi in una giornata: gli americani, e non solo, stanno ancora commentando e dibattendo l’alba della nuova amministrazione. E mentre ci si concentra sui primissimi atti firmati dal tycoon, emerge anche un altro dettaglio della solenne cerimonia al Campidoglio. In barba agli insulti che il padre ha riservato per anni a Joesi è alzato per stringergli la, riservando lo stesso rispetto anche alla vicepresidente uscente Kamala Harris. Un gesto, quello del figlio più giovane di Donald, che non è passato inosservato. Il web tutto ha lodato l’iniziativa del 18enne, etichettato come ‘gentleman’ e addirittura come ‘futuro presidente degli Stati Uniti’.