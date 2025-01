Lanazione.it - La Spola, che spettacolo le serate. Teatro e sociale nel 2025 del circolo. Tutte le idee del nuovo consiglio

Unpieno di iniziative e nuoveper ilLad’Oro de La Briglia, che fa dele della cultura la chiave di volta della nuova programmazione, che sarà sia rivolta ai soci che al pubblico. "Abbiamo messo in moto una bella macchina – spiega il presidente del, Marco Rosati – coadiuvati da persone competenti, perché vogliamo impegnarci su questi due temi, ora più che mai. E sta venendo fuori un bel programma per i prossimi mesi". Al via infatti una rassegna teatrale "La: che!" che si aprirà venerdì 31 gennaio con Le Quinte Urbane in "Un colpo e .via". La settimana successiva, venerdì 7 febbraio, sarà il turno di Simone Gai in "Volevo fare il comico", il 14 febbraio sarà la volta de La Quinta Abbondante in "Cena con delitto", mentre per marzo si cambia giorno e la domenica 2 ci sarà la compagnia "Tessitrici di storie" con "Trama di Donne".