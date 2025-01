Bergamonews.it - “La Shoah, una storia umana”: mostra e incontro a Cerete

. Una ventina di fotografie in bianco e nero scattate ad Auschwitz da Ilaria Poletti costituiscono la“La, una” allestita dal 24 gennaio al 2 febbraio 2025 nella Biblioteca comunale in via Verdi 1 a. In questo modo l’Amministrazione comunale guidata da Cinzia Locatelli celebra la Giornata della Memoria, nell’80° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.L’esposizione è a ingresso libero, tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30, sabato e domenica soltanto al pomeriggio.Per l’occasione la Biblioteca comunale metterà a disposizione una ricca serie di libri, saggi e dvd a tema, mentre nella sala dell’Ecomuseo verranno proiettati filmati e documentari. Un’apertura straordinaria sarà lunedì 27 gennaio, quando alle 20,45 l’autrice terrà una conversazione sul lavoro proposto acon il consigliere comunale delegato alla Biblioteca, il giornalista Paolo Confalonieri.